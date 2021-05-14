Son dakika haber | Çocuklar istedi kaymakamlık adreslerine gönderdi
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Son dakika haber | Çocuklar istedi kaymakamlık adreslerine gönderdi

Son dakika haber | Çocuklar istedi kaymakamlık adreslerine gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber: Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından "Çocuklar bayram etsin" diye yapılan projede 55 çocuğa çeşitli hediyeler gönderildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Kaymakamlık tarafından "Çocuklar bayram etsin" diye yapılan projede 55 çocuğa çeşitli hediyeler gönderildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "2021 Yılı Şefkat Eli Projesi" kapsamında, çocuklarımızdan Kaymakamlık makamımıza gelen mektuplar doğrultusunda, Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve hayırseverlerimizin destekleriyle, çocuklarımıza alınan bayram hediyeleri teslim ediliyor. Bu kapsamda 6 çocuğumuza bilgisayar, 3 çocuğumuza telefon, 7 çocuğumuza tablet, 10 çocuğumuza genç odası takımı, 1 çocuğumuza uzaktan kumandalı helikopter, 1 çocuğumuza bisiklet, 10 çocuğumuza tuttukları takımların formaları ve 17 çocuğumuza nevresim takımı hediye edildi. Tüm çocuklarımızın bayramını kutlarım dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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