Son dakika haber | Çocuklar ellerindeki su spreyiyle girdiği mağazadan kolonya şişesini alıp kaçtı
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Son dakika haber | Çocuklar ellerindeki su spreyiyle girdiği mağazadan kolonya şişesini alıp kaçtı

17.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:57
Son dakika haber | Çocuklar ellerindeki su spreyiyle girdiği mağazadan kolonya şişesini alıp kaçtı

Son dakika haberleri... KONYA'da bir gelinlik mağazasına gelen yaşları 8 ila 11 arasında değişen 4 çocuk, su spreyleri ve elleriyle tabanca hareketi yapıp 'paraları çıkar' diyerek, masadaki kolonya şişesini alıp kaçtı.

KONYA'da bir gelinlik mağazasına gelen yaşları 8 ila 11 arasında değişen 4 çocuk, su spreyleri ve elleriyle tabanca hareketi yapıp 'paraları çıkar' diyerek, masadaki kolonya şişesini alıp kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, çocuklardan şikayetçi olmadığını söyleyen iş yeri sahibi Mehmet Gümüş, "Amaçlarının oyun olduğunu düşünüyoruz" dedi. 

Selçuklu ilçesindeki bir gelinlikçinin önüne gelen 8 ila 11 yaş arasında 4 erkek çocuk, su spreyleriyle iş yerine girdi. Çocuklardan biri su spreyini, diğer ikisi de elleriyle tabanca ve tüfek hareketi yaparak, çalışanlara 'paraları çıkar' dedi. Ardından masanın üzerinde duran kolonya şişesini alıp, dışarda gözcülük yapan diğer arkadaşlarıyla birlikte hızla uzaklaştı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuklar önce iş yeri önünde plan yapması dikkat çekti.

'AMAÇLARININ OYUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

İş yeri sahibi Mehmet Gümüş, "Çocuklar gelip ellerini silah şeklinde yaparak, 'paraları çıkar' demişler. Çalışanlarımız çocukları ciddiye almayınca, çocuğun bir tanesi cansız mankenlere silah şeklinde yaptığı elini uzatıyor. Amaçlarının oyun olduğu anlaşılıyor. Oyun oynar gibi bir macera yaşamışlar. Kolonyayı alıp çıkıyorlar. Biz üzüldük, hiçbir yere şikayet etmedik. Çocuklar tekrar buraya gelirse ya da ulaşma şansımız olursa, ailelerine maddi yardım yapalım diye düşünüyoruz. Çünkü arkadaşlarımızın gözlemlerine göre belki maddi yardıma ihtiyaçları olabilir diye düşündük" dedi.


Son dakika haber | Çocuklar ellerindeki su spreyiyle girdiği mağazadan kolonya şişesini alıp kaçtı
Son dakika haber | Çocuklar ellerindeki su spreyiyle girdiği mağazadan kolonya şişesini alıp kaçtı
Son dakika haber | Çocuklar ellerindeki su spreyiyle girdiği mağazadan kolonya şişesini alıp kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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