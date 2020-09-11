Son dakika haber: Çocuklar açık havada film izlemenin keyfini yaşadı
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Son dakika haber: Çocuklar açık havada film izlemenin keyfini yaşadı

Son dakika gündem haberine göre KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 8'inci Sinemasal Film Festivali kapsamında meydanda film gösterimi yapıldı.

Son dakika haber: Çocuklar açık havada film izlemenin keyfini yaşadı
11.09.2020 22:11 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:15

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 8'inci Sinemasal Film Festivali kapsamında meydanda film gösterimi yapıldı. Çocuklar, açık havada sinema izlemenin keyfini çıkardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 8'inci Sinemasal Film Festivali, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Meydanı'nda düzenlendi. Sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuk ve ailelerini sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştıran festivalin, Batı Karadeniz etabı ile köylerde yaşayan binlerce çocuğa da hayatlarında ilk kez sinema deneyimi yaşatılması amaçlanıyor. Festivalin genel sanat yönetmenliğini yapan Enes Kaya, büyükşehirlerde gerçekleşen kültürel ve sanatsal etkinlikleri kırsal bölgelere taşıma isteğiyle bu yola girdiklerini, Safranbolu'da 47'nci etkinliği düzenlediklerini söyledi. Bilim Kurulu'nun açık hava ve sosyal mesafe kuralı önerisi çerçevesinde tüm kurallara uygun bir şekilde düzenlenen festival, Kastamonu, Bartın, Zonguldak programlarının ardından 18 Eylül'de Çankırı'da tamamlanacak. 

 


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Kaynak: DHA

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