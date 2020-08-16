Son dakika haber: Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni karikatürle çizip, velileri uyardı: Çocukları ciddiye alın
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Son dakika haber: Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni karikatürle çizip, velileri uyardı: Çocukları ciddiye alın

Son dakika habere göre MERSİN'de adli tıp uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 54 maddesine dikkat çekmek için karikatürler çizdi.

Son dakika haber: Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni karikatürle çizip, velileri uyardı: Çocukları ciddiye alın
16.08.2020 10:03 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:32

MERSİN'de adli tıp uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 54 maddesine dikkat çekmek için karikatürler çizdi. Karikatürlerinden oluşan bir de kitap çıkaran Dokgöz, velilere "Çocuklarınızı ciddiye alın" dedi. 

Karikatürist ve adli tıp uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 54 maddesine dikkat etmek amacıyla çeşitli karikatürler çizdi. Karikatürlerini kitaba dönüştüren Dokgöz'ün eseri, 116 sayfadan oluşuyor. Prof. Dr. Dokgöz, kitabın hem çocukların hem de çocukların gelişiminden sorumlu yetişkinlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi maddelerini daha net anlaması ve içselleştirebilmesi için karikatürlerle anlatıldığını söyledi.

Türkiye'nin 1990 yılında imzaladığı ve 54 maddeden oluşan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni karikatürlerle anlatmaya çalıştığını belirten Dokgöz, "Bu karikatürleri daha önce Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde sergiledim. Şimdi de çocuk adına çalışan avukatlar ve akademisyen yayınevi ile ortaklaşarak kitap haline getirdim. Amacım çocuk haklarının hem çocuklar tarafından hem de ebeveynleri tarafından öğrenilmesini sağlamak" dedi.'ÇOCUKLARA DESTEK' VURGUSUÇocuğa yönelik istismar ve şiddetin son zamanlarda arttığına değinen Prof. Dr. Dokgöz, "Özellikle medyada çocuk istismarı haberlerinin daha görünür olduğunu görüyoruz. Bunu olumlu görüyorum. Çünkü sorunu ortaya koyarsak çözüm olarak verebiliriz. O yüzden hem çocuğa yönelik fiziksel istismar hem de cinsel istismarı gördüğümüz zaman çözüm odaklı hareket edebiliyoruz. Bu kitap da onun parçalarından biri. Aileler çocuklarına kesinlikle güvenmeli ve çocuklarına destek olmalı. Fiziksel, ruhsal, psikolojik bir işaret gördüklerinde çocuklarını ciddiye alsınlar. Çocuk istismarı ciddi bir konudur. Unutmaya çalışmak, göz yummak yanlış olur. İstismar giderek büyür ve çözülemez bir hale gelir" diye konuştu. Özellikle çocuk cinsel istismarında ailelerin, devlet kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin sürekli uyanık olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Dokgöz, "Çözüm noktasında geç kalınırsa istismarı uygulayanlar çocuklara yönelik istismarı artırır. Bu yüzden istismarla karşılaştığımızda müdahil olmalıyız. Çocuk istismarı çok ciddi bir konu. Hem cinsel hem fiziksel hem ruhsal hem de ekonomik boyutu olan bir konu. Çocuk istismarı konularında toplumun her kesiminin duyarlı olması gerekiyor. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. Çocukların hakları ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek önemli" dedi. 

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Kaynak: DHA

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