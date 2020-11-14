Son dakika haber... Çocuk çorabı içerisinde eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Çocuk çorabı içerisinde eroin ele geçirildi

14.11.2020 15:01 | Son Güncelleme: 14.11.2020 15:05
Son dakika haber... Çocuk çorabı içerisinde eroin ele geçirildi

Son dakika haberler: NİĞDE'de çocuk çorabı içerisine zulalanmış eroin ele geçirildi.

NİĞDE'de çocuk çorabı içerisine zulalanmış eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve  evlerinde yapılan aramada çocuk çorabı içerisine saklanmış 113,12 gram ağırlığında eroin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Yangın tüplerine gizlenmiş 18 kilogram eroin ele geçirildi
Son dakika haberleri: Yangın tüplerine gizlenmiş 18 kilogram eroin ele geçirildi
Mutfak tüplerinde 105 kilogram eroin ele geçirildi
Mutfak tüplerinde 105 kilogram eroin ele geçirildi
Kamyonun yakıt deposunda 154 kilo 165 gram eroin ele geçirildi
Kamyonun yakıt deposunda 154 kilo 165 gram eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yıldız Kenter Burcu Esmersoy
Spor Arda Turan Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kaza Medya Kasım İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Çocuk çorabı içerisinde eroin ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 15:09:15. #1.15#
title