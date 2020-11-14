Son dakika haber... Çocuk çorabı içerisinde eroin ele geçirildi

Son dakika haberler: NİĞDE'de çocuk çorabı içerisine zulalanmış eroin ele geçirildi.

NİĞDE'de çocuk çorabı içerisine zulalanmış eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada çocuk çorabı içerisine saklanmış 113,12 gram ağırlığında eroin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI