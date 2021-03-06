Son dakika haber: Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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Son dakika haber: Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarıldı

06.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:32

Bir son dakika haberine göre Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarıldı Erzincan'da oyun oynayan bir çocuğun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye ekiplerince hastanede çıkarılabildi.

Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da oyun oynayan bir çocuğun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye ekiplerince hastanede çıkarılabildi.

Olay, Erzincan merkezde yaşandı. Alınan bilgiye göre, evde oyun oynayan 8 yaşındaki çocuk, parmağına yüzük şeklindeki metal parçayı geçirdi geri çıkaramadı. Çocuğun parmağındaki metal parça çıkmayınca ailesi hastaneye kaldırdı. Hastanede de yapılan müdahalelere rağmen metal parça çıkarılamayınca durum itfaiyeye haber verildi.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında çocuğun parmağındaki metali keserek çıkarmayı başardılar.

Yaptığına çok pişman olan çocuk, bir daha parmağına tehlikeli olabilecek yüzük tarzı cisimleri takmayacağını söyledi.

Son dakika haber: Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Son dakika haber: Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Son dakika haber: Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Son dakika haber: Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR

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