Son dakika haber: Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarıldı

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Bir son dakika haberine göre Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarıldı Erzincan'da oyun oynayan bir çocuğun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye ekiplerince hastanede çıkarılabildi.

Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da oyun oynayan bir çocuğun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye ekiplerince hastanede çıkarılabildi.

Olay, Erzincan merkezde yaşandı. Alınan bilgiye göre, evde oyun oynayan 8 yaşındaki çocuk, parmağına yüzük şeklindeki metal parçayı geçirdi geri çıkaramadı. Çocuğun parmağındaki metal parça çıkmayınca ailesi hastaneye kaldırdı. Hastanede de yapılan müdahalelere rağmen metal parça çıkarılamayınca durum itfaiyeye haber verildi.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında çocuğun parmağındaki metali keserek çıkarmayı başardılar.

Yaptığına çok pişman olan çocuk, bir daha parmağına tehlikeli olabilecek yüzük tarzı cisimleri takmayacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR