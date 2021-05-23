Son dakika haber: Çoban öldü, koyunlar telef oldu

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Gürün ilçesi Başöğren köyünde haber alınamayan çoban bir gün sonra ölü olarak bulunurken, onlarca koyunun da telef olduğu belirlendi.

Sivas'ın Gürün ilçesi Başöğren köyünde haber alınamayan çoban bir gün sonra ölü olarak bulunurken, onlarca koyunun da telef olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Sivas'ın Gürün ilçesi Başören köyü kırsalında meydana geldi. Geçtiğimiz gün koyun sürüsünü yaymak için kırsala çıkan Ömer Kürklü (55) geri dönmedi. Kürklü'yü aramaya çıkan yakınları, çobanı açık arazide ölü olarak buldu. Aynı zamanda çok sayıda koyunun da telef olduğu görüldü. Durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemeye göre Kürklü'nün geçirdiği kalp krizi nedeniyle veya yıldırım çarpması sonucu öldüğü düşünülüyor. Kürklü'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası anlaşılacak. Sürüdeki 100'e yakın koyunun da fırtına nedeniyle telef olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı