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Son dakika haber... Cizre'nin ilk AVM'si hizmete açıldı

Son dakika ekonomi haberine göre Şırnak'ın Cizre ilçesinin ilk alışveriş merkezi hizmete açıldı.

Son dakika haber... Cizre'nin ilk AVM'si hizmete açıldı
26.07.2020 15:40 | Son Güncelleme: 26.07.2020 16:58

Şırnak'ın Cizre ilçesinin ilk alışveriş merkezi hizmete açıldı.

Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi açılışına Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinin açılışı kesilen kurban ve okunan duaların ardından Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu tarafından gerçekleştirildi. Kurdele kesiminden sonra açılışa katılan davetliler Cizre Park Alışveriş ve Yaşam Merkezini gezdi. - ŞIRNAK

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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