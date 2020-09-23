Son dakika haber | Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, sağlık yatırımlarını inceledi
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Son dakika haber | Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, sağlık yatırımlarını inceledi

23.09.2020 12:23 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:27
Son dakika haber | Cizre Kaymakamı Sinanoğlu, sağlık yatırımlarını inceledi

Gelen son dakika haberine göre Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Şırnak Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Şırnak Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri binasının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Şırnak İl Özel İdaresi tarafından Konak Mahallesinde inşa edilen 3 bin 415 metrekare alan üzerine kurulu 683 metrekare kapalı alana sahip Sağlıklı Yaşam Merkezine gelenin Davut Sinanoğlu, yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Merkezi inşaatında çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Binanın çok özel bir tasarıma sahip olduğunu belirten Sinanoğlu, şöyle konuştu:

'"Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık İstasyonu, Diyetisyen, Ruh Sağlığı Danışmanlığı, Tütün ve Madde Bağımlığı Danışmanlığı, Gebe Okulu ile Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hizmetlerin yer alacak. 8 milyon liraya mal olacak olan Sağlıklı Yaşam Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon çalışmaları Şubat 2021'de tamamlanacak."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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