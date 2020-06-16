Son dakika haber | Cizre esnafından örnek davranış
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Son dakika haber | Cizre esnafından örnek davranış

Son dakika yaşam haberi... Şırnak'ın Cizre ilçesinde artan korona virüs vakalarına karşı esnaf, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bir hafta boyunca kepenk kapatma kararı aldı.

Son dakika haber | Cizre esnafından örnek davranış
16.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:41

Şırnak'ın Cizre ilçesinde artan korona virüs vakalarına karşı esnaf, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bir hafta boyunca kepenk kapatma kararı aldı.

Türkiye genelinde 1 Hazirandan itibaren normalleşme süreci başlarken Cizre ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeni ile esnaf, salgının kontrol altına alınmasına destek vermek amacıyla kepenklerini kapattı.

Korona virüs salgınının ilçe genelinde hızla yayılmasından dolayı kuyumcular esnafı olarak kepenk kapatma kararı aldıklarını belirten Cizre Kuyumcular Derneği Başkanı İhsan Güneş, ilçede her geçen gün korona virüs vakalarında artış yaşandığını söyledi. Güneş, "Biz esnaf olarak cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğunu azaltmak, halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla kepenk kapatma kararı aldık. Bu kararı almamızdaki amacımız salgının yayılmasını önlemek, insanların tedbir almasını sağlamak ve salgının kontrol altına alınmasına katkıda bulunmaktır. Cizre'de faaliyet gösteren bütün STK, oda ve derneklerden ricamız bu duyarlılık içerisinde ellerini taşın altına koyup ilçe esnafına destek vererek bu salgının biran önce kontrol altına alınmasını ve vatandaşların sağlıklı günlere ulaşmasına katkıda bulunmalarıdır" dedi.

"Salgının yayılmasını önlemek amacıyla kepenk kapattık"

Cizre esnafından Ahmet Ünal ise, ilçede korona virüs vaka sayılarının her geçen gün arttığını söyledi. Ünal, "Biz esnaflarda bu sayıyı minimum seviyeye düşürmek ve caddedeki yoğunluğu azaltmak adına önce sosyal medya üzerinden karar aldık sonrada bu kararımızı hayata geçirerek kepenk kapattık. Bununla birlikte Kuyumcular Derneğine bağlı kuyumcu esnafı da kepenk kapatarak bizlere destek oldu. Bu vesile ile insan sağlığını düşünüp, salgının yayılmasını önlemek amacıyla kepenk kapatan bütün esnafımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın da maske takıp sosyal mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Halk sağlığı her şeyin başında geliyor" diye konuştu.

"Herkes birlikte hareket ederse salgın kontrol altına alınabilir"

Korona virüs salgınının Şırnak merkez ve ilçelerinde bayramdan önce artış göstermeye başladığını belirten Şırnak Süt ve Süt Üreticileri Başkanı Behmen Yılmaz da herkesin birlikte hareket ederek korona virüs salgınını kontrol altına alınabileceğini söyledi. Yılmaz, "Salgına karşı tedbir amaçlı kepenk kapatan esnafa herkesin elini taşın altına elini koyarak destek vermesi lazım. Bu vakaların azalması, insanların sağlığına kavuşması için hangi tedbirler varsa alalım, verilen kararlara uyarak maske ve sosyal mesafeye de dikkat edelim" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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