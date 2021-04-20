Son dakika haber... Cizre Emniyet Müdürü Öztürk, öğrencilerle bir araya geldi
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Son dakika haber... Cizre Emniyet Müdürü Öztürk, öğrencilerle bir araya geldi

Son dakika haber... Cizre Emniyet Müdürü Öztürk, öğrencilerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Abidin Yel - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, öğrencilerle bir araya geldi.

Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, öğrencilerle bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürü Öztürk, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin sosyal etkinlik kapsamında düzenlendiği programda salgın tedbirleri alınarak Zübeyde Hanım Anaokulu öğrenciyle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Öztürk, onlara polislik mesleğini anlattı, boyama kitabı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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