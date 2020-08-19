Son dakika haber | Cizre'de trafik kazası: 5 yaralı
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Son dakika haber | Cizre'de trafik kazası: 5 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Son dakika haber | Cizre'de trafik kazası: 5 yaralı
19.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:02

Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 AAG 883 plakalı otomobil, İdil Caddesi Gülen Sokak girişinde karşı yönden gelen 46 DB 801 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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