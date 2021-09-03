Son dakika haber! Cizre'de polisten dolandırıcılık uyarısı

Son dakika gelişmesine göre Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından malvarlığına karşı işlenen suçlar konusunda uyarılar yapılarak, vatandaşlar bilgilendirildi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından malvarlığına karşı işlenen suçlar konusunda uyarılar yapılarak, vatandaşlar bilgilendirildi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından malvarlığına karşı işlenen suçlar konularında yapılan çalışmalar kapsamında esnaf ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Ekipler, esnafı ziyaret ederek iş yerlerinde kamera takmalarını önerdi, dolandırıcılık konusunda esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel