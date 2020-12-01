- Cizre'de kömür yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü

- Cizre'de kömür yüklü TIR Şarampole devrildi: 1 Ölü

Kaza yapan araçları izleyen onlarca kişi sosyal mesafeyi hiçe saydı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kömür yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında sürücü Zaza Coşkun hayatını kaybetti. Tır'dan geriye ise hurda yığını kaldı.

Şırnak'ın Cizre İlçesi Konak Mahallesi Yeni Şırnak Yolunda Kömür Yüklü Tır aracının frenin boşalması sonucu şarampole devrildi. Şarampole yuvarlanan aracın altında kalan ve ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Zaza Coşkun kaldırıldığı Cizre Devlet hastanesinde doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Konak Mahallesi Bozalan Konutları mevkii yeni Şırnak Yolu üzerinde meydana geldi. Şırnak'tan Kömür ocağından dorsesine yüklediği yaklaşık 30 ton kömürle yola çıkan ve plakası belirlenemeyen Zaza Coşkun yönetimindeki Tır, Cizre Girişi Bozalan Konutları mevkiinde rampa aşağı inerken freni boşaldı. Freni Boşalan Tır'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince 30 ton kömür yüklü tır önce karşı şeride ardından da şarampole yuvarlanıp yanmaya başladı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi yangına müdahale edip söndürürken, sağlık ekipleri de dorsenin altında kalan sürücü Zaza Coşkun ağır yaralı olarak kurtarıp ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Coşkun, doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan kazada Tır'dan geriye demir yığını kalırken, çevreye saçılan kömür torbaları iş makinesiyle başka bir TIR'a yüklenerek kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİDİN YEL