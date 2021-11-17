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Son dakika haber | Cizre'de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı

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Son dakika haber | Cizre'de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı

Son dakika haberi... ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde korucubaşı Emin Negiz, evinin önünde otomobile bineceği sırada şüpheli kişi ya da kişilerin el bombalı saldırısına uğradı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde korucubaşı Emin Negiz, evinin önünde otomobile bineceği sırada şüpheli kişi ya da kişilerin el bombalı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Negiz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Cizre Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları önünde meydana geldi. Korucubaşı Emin Negiz, evinden çıktıktan sonra park halindeki otomobiline bineceği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından el bombalı saldırıya uğradı. Negiz, bombanın patlamasıyla yaralanırken, şüpheli kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Çevrede endişe yaratan saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Negiz, yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Negiz'in aracında ise maddi hasar oluştu. Polis, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de saldırı sırasında saldırı sırasında hasar gören otomobil ve çevrede araştırma yaparak, delil topladı. Saldırıdan sonra kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatan güvenlik güçleri Cizre kent merkezinde bazı adreslerde arama yaptı.


Son dakika haber | Cizre'de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Son Dakika Haberleri

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