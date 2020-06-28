Son dakika haber: Çırak bulamayan demirci, siparişleri tek başına yetiştirmeye çalışıyor
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Son dakika haber: Çırak bulamayan demirci, siparişleri tek başına yetiştirmeye çalışıyor

Son dakika haberlerine göre Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tapan Tankerli Mahallesi'nde yarım asrı aşkındır demircilik yapan Mehmet Ocak, teknolojiye direnen sanatını geleceğe aktarmak için mücadele ediyor.

Son dakika haber: Çırak bulamayan demirci, siparişleri tek başına yetiştirmeye çalışıyor
28.06.2020 09:02 | Son Güncelleme: 28.06.2020 10:20

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tapan Tankerli Mahallesi'nde yarım asrı aşkındır demircilik yapan Mehmet Ocak, teknolojiye direnen sanatını geleceğe aktarmak için mücadele ediyor. Geçmişe ayna olan nostalji kokan dükkanında 52 yıldır demircilik yapan Ocak, ocak duvarına yazdığı siparişleri Kurban Bayramı'na yetiştirebilmek için tek başına çalışıyor.

Yeni nesil gençlerin yoğun emek gerektiren bu işi beğenmediğini ve tercih etmediğinin altını çizen Ocak, "1968 yılında okulu bitirdikten sonra çekicin sapına tükürdük o gün bugündür devam ediyorum" dedi.

Kurban Bayramı öncesi satır ve bıçaklar için yoğun sipariş aldığını kaydeden Ocak, "Ben ikinci kuşağım. Babam çobanlık yaparak öğrenmiş şimdi ben devam ediyorum. Balta, satır, keser, tarım işlerinde kullanılan malzemeleri üretiyorum. Teknoloji geliştikçe biz de zor günler yaşıyoruz. Teknolojiden önce ocakta döverek yapıyoruz. Teknoloji geliştikçe iş kolaylaştı ama meslek bitti. Kolaylaştıkça heves eden olmadı. Yeni nesil söyleyince o abdal mesleği diyor. Mesleğin abdalı olur mu? Sen nereden para kazanıyorsan orada mücadele edeceksin" diyerek meslek beğenmeyen gençlere de sitem etti.

"İş çok ama çırak bulamıyorum" diyen Mehmet Ocak, "Adana'dan ve çevresinden sipariş alıyorum. Telefonla siparişleri alıyorum. Siparişler, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk var. Kurbanlık kesme, yüzmede bıçağa satıra ihtiyacı var. Ocağın üzerine siparişlerimi alıyorum. Bu mesleğin geleceği yok bitti. Biz son ustalarız. İlkokul seviyesindeki çocuklarımıza bu sanat ileri düzeye götürecek ders olmalı. Başkasının bıçağını tamir ederken zorlanıyorum ama kendi bıçağımı seri tamir ediyorum" diye konuştu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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