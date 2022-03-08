Son dakika haber: Cinsel saldırı mağduru veteriner: Polise kendimi ifade etmekte zorlandım

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davaya ilişkin delilerin bir kısmının kaybolmasına neden olduğu iddia edilen 3 polisin 'görevi kötüye kullanmak' suçundan yargılanmalarına başlandı. Ç.B., polis merkezinde ifade işlemlerinin 2,5 saat sürdüğünü belirterek, "İfadeden çok kendimi polis memuruna ifade etmekte zorlandım" dedi.

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından re'sen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz'ın, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret', jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt'un da 'delilleri yok etmek' suçundan Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sürüyor.

Öte yandan olayla ilgili veteriner hekim Serkan Durmaz, Ç.B.'ye zorla serum takıp ilaç verdiği iddiasıyla 'yetkisiz tıbbı müdahalede bulunmak' suçundan açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.