Son dakika haber... Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi (3) Son dakika haberleri: MAHKEME İTİRAZ BAŞVURUSUNU REDDETTİ Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu'nun intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına yapılan itirazı reddetti.

MAHKEME İTİRAZ BAŞVURUSUNU REDDETTİ Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu'nun intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına yapılan itirazı reddetti.

Kaynak: DHA