Son dakika haber! Cinsel istismar suçundan 1 yıl 26 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan hapis cezası ile aranan firari kadın yakalandı.