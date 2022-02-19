Son dakika haber! Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan öğretmene 168 yıl hapis istendi

ANKARA (İHA) - Ankara'da bir lisede 8 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan öğretmen hakkında 168 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan olayda, lisede beden öğretmenliği yapan şahısın kız öğrencilere yönelik davranışlarının öğrencilerin birbirine bahsetmesiyle ortaya çıktı. Aileler de durumu öğrenince öğretmen hakkında üzerine şikayetçi oldular. Savcılığa ifade veren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

168 yıl hapis istendi

Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) psikolog gözetiminde ifadelerini alınan öğrenciler, beden öğretmeninden şikayetçi olduklarını söyledi. İfadelerde şüpheli öğretmenin öğrencilere farklı zamanlarda cinsel içerikli davranışlarda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılık, ifadelerinin ardından şüphelinin tüm dosya kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda üzerine atılı 'cinsel istismar' suçunu işlediğini ve öğrencilere yönelik davranışlarında cinsel duylarını tatmin için yaptığını belirtti. Şüpheli ise suçlamaları kabul etmediğini beyan etti. Savcı, suçun zincirleme şekilde ve farklı mağdurlara karşı işlenmesi nedeniyle şüphelinin 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçunda cezalandırılmasını istedi. Aynı zamanda şüphelinin bakım ve gözetim yükümlülüğü olan bir eğitici olması nedeniyle ilgili artırım maddeleri de uygulanarak 168 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

(Engin Yağcı/İHA)

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