Son dakika haber | "Cinsel istismar" görüntüleriyle gündeme gelen sanığın "terör örgütü propagandası" davasında karar
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Son dakika haber | "Cinsel istismar" görüntüleriyle gündeme gelen sanığın "terör örgütü propagandası" davasında karar

Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel
Son dakika haber | 'Cinsel istismar' görüntüleriyle gündeme gelen sanığın 'terör örgütü propagandası' davasında karar

Bir son dakika haberine göre "Cinsel istismar" görüntüleriyle gündeme gelen ve "Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık" suçundan yargılaması devam eden Burhan Dalğali hakkında, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava karara bağlandı.

"Cinsel istismar" görüntüleriyle gündeme gelen ve "Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık" suçundan yargılaması devam eden Burhan Dalğali hakkında, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava karara bağlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Burhan Dalğali'nin avukatı katıldı.

Duruşmada, sanığın uzaktan akrabası olduğunu beyan eden tanık Tuncer Dalğali'nin ifadesine başvuruldu.

Sanığın savunmasında, "Bahse konu fotoğrafı Tuncer çekti" dediği hatırlatılan tanık, "100 kişinin katıldığı bir iftardı. O zaman her şey süt limandı, serbestti. Çektik, paylaştık." dedi.

Tanığın ifadesinin ardından sanık avukatının son savunması alındı.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Dalğali'ye, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Ağustos 2017'de gözaltına alınan Tüncer Dalğali isimli kişinin cep telefonuna tanımlı Facebook hesabında, 2015 yılı haziran ayında gerçekleştirilen örgütsel paylaşımlarla ilgili çalışmalar yapıldığı ve şüpheli Burhan Dalğali'nin de katılımcılar arasında olduğunun tespit edildiği aktarılmıştı.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Burhan Dalğali'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüte ait bez parçalarının asıldığı yerin önünde kurulan masada dua eder bir halde oturduğuna yer verilen iddianamede, başköşeye oturtulan şüphelinin de o dönemdeki popülerliğiyle konuşma yapmasa dahi örgütsel etkinliğe manen destek sağladığının değerlendirildiği ifade edilmişti.

İddianamede, şüpheli Burhan Dalğali'nin, "terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Bakırköy'de yargılanıyor

İstanbul'da bir kadına cinsel istismarda bulunduğuna yönelik görüntülerle gündeme gelen Burhan Dalğali hakkında ayrıca, "Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık" ve "Tekke ve Zaviyelerle Türbeleri Seddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine de devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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