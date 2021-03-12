Son dakika haber! Çinli sanatçılar İstiklal Marşı'nı geleneksel enstrümanlarla çaldı

Bir son dakika haberine göre İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Çinli sanatçılar geleneksel Çin enstrümanlarını kullanarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.