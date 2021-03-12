Son dakika haber! Çinli sanatçılar İstiklal Marşı'nı geleneksel enstrümanlarla çaldı
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Son dakika haber! Çinli sanatçılar İstiklal Marşı'nı geleneksel enstrümanlarla çaldı

12.03.2021 22:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 22:36
Son dakika haber! Çinli sanatçılar İstiklal Marşı'nı geleneksel enstrümanlarla çaldı

Bir son dakika haberine göre İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Çinli sanatçılar geleneksel Çin enstrümanlarını kullanarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Çinli sanatçılar geleneksel Çin enstrümanlarını kullanarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından İstiklal Marşı'nın çeşitli Çin enstrümanlarıyla çalındığı görüntülerden oluşan bir video paylaştı.

İstiklal Marşı'nın Çin'in birçok farklı noktasından geleneksel telli, vurmalı, nefesli ve yaylı çalgılarla çalındığı görüntülerin birleştirilmesiyle hazırlanan videoya, Çinli sanatçılar katkı sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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