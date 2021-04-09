Son dakika haber... Çinli insan hakları grubu, küresel silahlı çatışmaların yüzde 81'ini ABD'nin başlattığını savundu

Son dakika haberleri... Çin İnsan Hakları Çalışmaları Grubu (CSHRS), dünyada meydana gelen silahlı çatışmaların yüzde 81'ine ABD'nin yol açtığını iddia etti.

Çin İnsan Hakları Çalışmaları Grubu (CSHRS), dünyada meydana gelen silahlı çatışmaların yüzde 81'ine ABD'nin yol açtığını iddia etti.

CSHRS, "ABD'nin Yabancı Ülkelere Yönelik Agresif Savaşlarının Neden Olduğu Ağır İnsani Felaketler" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, İkinci Dünya Savaşı'ndan 2001'e kadar "insani müdahale" adı altında "dünyanın 153 bölgesinde meydana gelen 248 silahlı çatışmadan 201'inin ABD tarafından başlatıldığı" belirtilerek, bunun da küresel çapta gerçekleşen çatışmaların yüzde 81'ini bu ülkenin başlattığını gösterdiği kaydedildi.

ABD'nin gerçekleştirdiği askeri müdahalelerle hem asker hem sivil kayıplarına ve hasarlara neden olduğuna işaret edilen raporda, ayrıca buna bağlı olarak birçok yerde büyük çapta insani felaket ve trajediye yol açtığı ileri sürüldü.

Raporda, Kore, Vietnam, Körfez, Kosova, Afganistan, Irak ve Suriye'deki savaşlara ABD'nin doğrudan dahil olduğu anımsatılarak, "ABD'nin bencilliği ve ikiyüzlülüğü de bu dış savaşlarla tamamen açığa çıktı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Savaşların çoğunun ABD'nin tek taraflı eylemleri olduğunun altı çizilen raporda, bu savaşların bazılarına ABD'nin kendi müttefiklerinin bile karşı çıktığı dile getirildi.

Raporda, "Washington yönetimi vekalet savaşlarını destekleyerek, hükümet karşıtı isyanları kışkırtarak, suikastlar düzenleyerek, isyancı gruplara silah ve mühimmat sağlayarak ve bunları eğiterek doğrudan veya dolaylı diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etti ve bu da ilgili ülkelerin sosyal istikrarına ve kamu güvenliğine ciddi zarar verdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya