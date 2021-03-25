Son dakika haber! Çin Tunus'a 200 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti

Son dakika haber... Tunus, Çin'den 200 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı teslim aldı.

Tunus, Çin'den 200 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı teslim aldı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin bir parçası olarak Çin, Tunus'a Sinovac şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısından 200 bin doz hibe etti.

Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi, ülkesinin Kovid-19'la mücadelesine desteğinden ötürü Çin'e teşekkür etti.

Çin'in Tunus Büyükelçisi Zhang Jianguo da Çin aşısının, Tunuslu yetkililerin salgını kontrol etmesi konusunda yardım sağlayacağını ifade etti.

Tunus'ta salgının başından bu yana vaka sayısı 247 bin 254'e, can kaybı sayısı ise 8 bin 637'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes