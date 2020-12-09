Son dakika haber: Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de 113 gönüllüye uygulandı
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Son dakika haber: Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de 113 gönüllüye uygulandı

09.12.2020 20:15 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:18
Son dakika haber: Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de 113 gönüllüye uygulandı

Son dakika sağlık haberine göre Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına geçen ay başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Kayseri Şehir Hastanesinde şimdiye kadar 113 gönüllüye uygulandı.

Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına geçen ay başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Kayseri Şehir Hastanesinde şimdiye kadar 113 gönüllüye uygulandı.

???????Daha önce sağlık çalışanlarına uygulanan aşı, Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin üst katında oluşturulan klinikte gönüllülere yapılıyor.

Aşı ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, Kayseri Şehir Hastanesinin Faz-3 çalışmalarının yürütüldüğü 25 merkezden birisi olduğunu söyledi.

Toker, aşının daha önce sağlık çalışanlarına vurulduğunu ve herhangi bir yan etkisinin saptanmadığını dile getirdi.

Toker, geçen ay gönüllülere uygulanmaya başlanan aşıya ilişkin olarak, "Kayseri Şehir Hastanesinde şimdiye kadar 113 gönüllüye aşı uygulandı. Bu kişilerin yarısından fazlasına da ikinci dozu uyguladık. Gönüllülerde şimdiye kadar önemli bir yan etkiye rastlanılmadı. Birkaç kişide grip gibi bir durum gözlemlendi. Onun dışında ciddi bir yan etki ile karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.

Toker, ayrıca aşının 18-50 yaş arası kişilere uygulandığını, çok fazla ek hastalığı olmayan, sağlıklı kişileri tercih ettiklerini vurguladı.

Aşı olmayı bekleyen 200'e yakın kişinin olduğuna değinen Toker, aşı öncesinde yaptıkları testle gönüllünün Kovid-19 geçirip geçirmediğini ya da virüslü olup olmadığını tespit ettiklerini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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