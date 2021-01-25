Son dakika haber! Çin lideri Şi'den uluslararası topluma Kovid-19'a karşı iş birliği ve dayanışma çağrısı Açıklaması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası topluma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede iş birliği çağrısında bulundu.

Şi, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" çevrim içi toplantısına başkent Pekin'den video konferans yoluyla katıldı.

Kovid-19 vakalarının yeniden ortaya çıkışının insanlığın salgınla mücadeleye devam etmesi gerektiğini hatırlattığını belirten Şi, "Şüphesiz insanlık virüsü yenecek ve bu felaketten daha da güçlü çıkacak." ifadesini kullandı.

Şi, salgının kontrol altına alınmasının uluslararası toplum için en öncelikli görev olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha yakın dayanışma ve iş birliği, daha fazla bilgi paylaşımı, daha güçlü küresel mücadele bizim Kovid-19'u dünya genelinde yenmek için ihtiyaç duyduğumuz şeydir. Özellikle aşıların geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtımı konusunda iş birliğini büyütmek önemli."

Çatışma yerine diyalog önerisi

Çatışma ve karşılaşma yerine iş birliği ve müzakere çağrısında bulunan Şi, şunları kaydetti:

"Farklılıklara saygı duymalı ve yer vermeli, diğer ülkelerin iç işlerine karışmaktan kaçınmalı, anlaşmazlıkları diyalog ve müzakereyle çözmeliyiz. Tarih ve hakikat defalarca şunu gösterdi ki anlaşmazlık ve karşı karşıya gelme yaklaşımı, soğuk savaş, sıcak savaş, ticaret savaşı veya teknoloji savaşı şeklinde yanlış yönlendirildiğinde nihayetinde bütün ülkelerin çıkarlarına zarar veriyor ve herkesin refahının altını oyuyor."

Şi, soğuk savaş ve kazananı olmayan oyun zihniyetinin terk edilmesi ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliğine bağlı kalınması gerektiğini ifade etti.

Gelişmekte olan ülkelere destek çağrısı

Ortak kalkınma ve refahın teşvik edilmesi için tüm ülkelere kalkınmaya yönelik eşit hakların temin edilmesinin önemine dikkati çeken Şi, adil rekabetin savunulması gerektiğini dile getirdi.

Uluslararası toplumun gelişmekte olan ülkelere gerekli desteği vermesi ve bu ülkelerin kalkınması noktasındaki çıkarlarının korunması gerektiğini kaydeden Şi, "Eşit haklar, eşit fırsatlar ve kurallar öyle güçlendirilmeli ki bütün ülkeler fırsatlardan ve kalkınmanın meyvelerinden faydalanabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel sorunlar için küresel iş birliği tavsiyesi

Şi, Kovid-19 gibi kamu sağlığına yönelik olağanüstü hallerin tekrar edebileceğini belirterek, küresel kamu sağlığı yönetişiminin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hiçbir küresel sorunun yalnızca bir ülke tarafından çözülemeyeceğini dile getiren Şi, "Küresel eylem, küresel mücadele ve küresel iş birliği olmalı." dedi.

"Mevcut krizle mücadele ederken ve herkes için daha iyi gün bir olması noktasında çabalarken birleşmeli ve birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullanan Şi, herkesin el ele vermesi ve çok taraflılığın insanlığın ortak geleceğini aydınlatması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı