Son dakika haber | Çin'in Şanghay kentinde elektronik ürünler imal eden fabrikada çıkan yangında 8 kişi öldü
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Son dakika haber | Çin'in Şanghay kentinde elektronik ürünler imal eden fabrikada çıkan yangında 8 kişi öldü

Son dakika haber | Çin'in Şanghay kentinde elektronik ürünler imal eden fabrikada çıkan yangında 8 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Çin'in Şanghay kentinde elektronik ürünler imal eden bir fabrikada çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Şanghay kentinde elektronik ürünler imal eden bir fabrikada çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Kent yönetiminden yapılan açıklamada, Jinşan semtinde Shengrui Elektronik Teknolojisi şirketine ait fabrikada meydana gelen yangında 6 çalışanın öldüğü bildirildi.

Açıklamada yangına müdahale eden 2 itfaiyecinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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