Son dakika haber: Çin'in Ciangsu eyaletinde inşaat alanında kaza: 3 ölü
29.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:16
Son dakika gündem haberi: Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde şantiyede meydana gelen kazada 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı bildirildi.
Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde şantiyede meydana gelen kazada 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, Ciangsu'nun Nantong şehrinde bulunan limandaki inşaat alanında kule vincinin kurulumu sırasında vinç kolu çöktü.
Kazada yaralanan 4 işçiden üçü kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Diğer işçinin durumunun ise stabil olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili ayrıntılı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya