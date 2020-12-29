Son dakika haber: Çin'in Ciangsu eyaletinde inşaat alanında kaza: 3 ölü
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Son dakika haber: Çin'in Ciangsu eyaletinde inşaat alanında kaza: 3 ölü

29.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:16
Son dakika haber: Çin'in Ciangsu eyaletinde inşaat alanında kaza: 3 ölü

Son dakika gündem haberi: Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde şantiyede meydana gelen kazada 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı bildirildi.

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde şantiyede meydana gelen kazada 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Ciangsu'nun Nantong şehrinde bulunan limandaki inşaat alanında kule vincinin kurulumu sırasında vinç kolu çöktü.

Kazada yaralanan 4 işçiden üçü kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Diğer işçinin durumunun ise stabil olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili ayrıntılı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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