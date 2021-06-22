Son dakika haber... Çin'in 'Ateş likörü', tahmin edilenden 4 kat fazla fiyata satıldı

Son dakika haber... Çin'in ulusal likörü olarak bilinen, alkol oranı çok yüksek ve içildiğinde 'ateş tadı' olduğu belirtilen 1974 yılından kalma 'Ay Çiçeği' likörü, açık artırmada 1 milyon pounda (12 milyon 157 bin TL) satıldı.

Çin'in ulusal likörü olarak bilinen, alkol oranı çok yüksek ve içildiğinde 'ateş tadı' olduğu belirtilen 1974 yılından kalma 'Ay Çiçeği' likörü, açık artırmada 1 milyon pounda (12 milyon 157 bin TL) satıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Sotheby's tarafından, 'Ay Çiçeği' likörünün daha önce 200-450 bin pound arasında satılmasının beklendiği ifade edilmiş ancak müzayede evi, yapılan açık arttırmada 1974 yılından kalma ve o yıllarda sınırlı sayıda üretilen bir kasa likörün, 1 milyon pounda alıcı bulduğunu belirtti. Sotheby's internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kasa, ilk gönderildiği andan itibaren orijinal çivilerle kapatılmış. Kasada Kweichow Moutai'nin markasıyla işaretlenmiş ve iç kısımda 24 şişenin her birinin bulunduğu 24 ayrı bölme bulunmaktadır" denildi.

AY ÇİÇEĞİ LİKÖRÜ

'Ay Çiçeği' Moutai, ilk olarak 1969'da piyasaya sürüldü ve son parti 1983 civarında piyasaya çıktı. Resmi kayıtlara göre, normalde 664.5 ton üretilen likör, 1974'te 36.2 ton üretildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı