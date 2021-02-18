Son dakika haber! Çin hükümeti: Kovid-19 konusunda ülkede yasaklı olan Facebook ve Twitter'ı kullanmak Çin'in de hakkı

Son dakika haberleri... Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, hükümet yetkililerinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağı hakkında dezenformasyon yaydığını ileri süren bir raporun ardından ülkede yasaklı olan "sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter'ı kullanmalarının hakları" olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, hükümet yetkililerinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağı hakkında dezenformasyon yaydığını ileri süren bir raporun ardından ülkede yasaklı olan "sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Twitter'ı kullanmalarının hakları" olduğunu söyledi.

Hua, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin'de yasaklı olan Twitter ve Facebook üzerinden hükümet yetkililerinin Kovid-19'un kaynağı hakkında dezenformasyon yaydığını iddia eden ilgili raporun "abartılı" olduğunu savunarak, "ABD ve Batı'da bazı kişilerin, Çin'in tarafsız ve doğru sesini duymak istemediği" değerlendirmesinde bulundu.

"Batı'daki bazı kişiler, daha fazla insanın gerçeği öğrenmesinden korkuyor." ifadesini kullanan Hua, sosyal medyada Çin'in iddialarını seslendiren kişilerin, uluslararası kamuoyunun görüşünün tekelleşmesini ve yanlış yönlendirilmesini engellediğini öne sürdü.

Çin hükümetinin, virüsü ABD ordusunun geliştirdiği yönündeki iddiası

Associated Press'in Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab ile birlikte 15 Şubat'ta ortaya çıkardığı raporda, "Çin hükümetinin, virüsü ABD ordusunun geliştirdiği ve Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine getirdiği yönündeki" iddiasına yer verilmişti.

Facebook ve Twitter gibi Batı merkezli sosyal paylaşım sitelerine Çin'de erişim sağlanamıyor. Erişim sağlamak için bilgisayar, akıllı telefon veya tabletlerde "sanal özel ağ" (VPN) uygulaması gerekiyor.

Çin hükümeti, son yıllarda Twitter'da özellikle açılan hesaplar ve yapılan paylaşımlarla görünürlüğünü artırırken, Dışişleri Bakanlığı sözcülerinin Twitter'da hesap açması, ülke basınında ön plana çıkarılmıştı.

Sözcülerden Cao Licien, Kovid-19 salgının Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkmasının ardından 12 Mart 2020'de ABD ordusunu Kovid-19 salgınının patlak verdiği Vuhan kentine getirmekle itham ederek, "ABD, bize bir açıklama borçludur." ifadesini kullanmıştı.

Cao, "(Kovid-19) salgını Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD, bize bir açıklama borçlu" ifadesini kullanmış, Sözcü'nün bu iddiasını, Çin basının virüsün kaynağını belirsizleştirmeye yönelik haberleri izlemişti.

Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti

Çin, ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair talebini de reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Uluslararası baskıların artmasının ardından ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelen heyet, 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi, Hayvan Hastalıkları Merkezinde ve Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarlarında incelemeler yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı