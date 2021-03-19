Son dakika haber... Çin, güvenlik gerekçesiyle Tesla marka araçların askeri tesislere girişini yasakladı
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Son dakika haber... Çin, güvenlik gerekçesiyle Tesla marka araçların askeri tesislere girişini yasakladı

19.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:28
Son dakika haber... Çin, güvenlik gerekçesiyle Tesla marka araçların askeri tesislere girişini yasakladı

Son dakika gündem haberine göre Çin ordusu, güvenlik gerekçesiyle, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla marka otomobillerin askeri binalara ve lojmanlara girmesini yasakladı.

Çin ordusu, güvenlik gerekçesiyle, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla marka otomobillerin askeri binalara ve lojmanlara girmesini yasakladı.

Bloomberg'in haberine göre, Çin silahlı kuvvetleri, Tesla'nın araçlarındaki kameralarla askeri tesislerden "hassas veri" toplanabileceği endişesiyle bu araçlara giriş yasağı getirdi.

Askeri yetkililere gönderilen emirde, "Tesla'nın araçlarındaki çok yönlü kameralar ve ultrasonik sensörlerin bazı yerleri ifşa edebileceği ve askeri bilgilerin güvenliğini sağlamak için söz konusu araçların ordunun tesislerine girişinin yasaklandığı" kaydedildi.

Emirde, Tesla marka araç sahiplerinin otomobillerini askeri mülklerin dışına park etmeleri tavsiye edildi.

Tesla'nın araçlarının, park etme ve tam otomatik sürüş sistemine yardımcı olmak için araç içinde ve dışında çok sayıda kamerası bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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