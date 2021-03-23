Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor

23.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:21
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyorDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24- 26 Mart 2021 tarihlerinde ülkemize ziyarette bulunacaktır. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır. Konuk Bakanın Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kabul edilmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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