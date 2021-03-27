Son dakika haber | Çin Dışişleri Bakanı, Tahran'da Hamaney'in Danışmanı Laricani ile görüştü

Son dakika haberine göre Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın başkenti Tahran'da ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Laricani ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran'ın başkenti Tahran'da ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Laricani ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Tahran'a gelen Yi ile Laricani görüşmesinde, İran'ın Çin'in başlattığı "Kuşak ve Yol" projesine katılımını öngören 25 yıllık bir iş birliği anlaşmasının ele alındığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Yi'nin Tahran ziyaretinde 25 yıllık İran-Çin iş birliği anlaşmasının imzalanacağını açıklamıştı.

Anlaşmanın ilk olarak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2016'daki Tahran ziyaretinde gündeme geldiğini belirten Hatibzade, "Bu anlaşmada iki ülkenin çeşitli alanlardaki iş birliğinin ekonomik boyutları ve İran'ın Çin'in Kuşak ve Yol fikrine katılımı dikkate alındı." ifadesini kullanmıştı.

Orta Doğu ziyaretleri kapsamında Tahran'da bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile de bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun