Son dakika haber: Çin'deki depremde ölü sayısı 3'e çıktı
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Son dakika haber: Çin'deki depremde ölü sayısı 3'e çıktı

Son dakika haber: Çin'deki depremde ölü sayısı 3'e çıktı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Yünnan'da meydana gelen depremde 3 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, Yünnan'daki 6,1 büyüklüğündeki depremden saatler sonra Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde de 8 kişinin yaralandığını kaydetti.

Çinghay'da en az 20 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yünnan'daki 6,1 büyüklüğündeki depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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