Son dakika haber | Çin'de yük gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haber | Çin'de yük gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Çin'de yük gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Son dakika haberler: Çin'in güneydoğusundaki Cıciang eyaletinde Zhoushan Limanı yakınlarında Panama bandıralı yük gemisinin balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu en az 1 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in güneydoğusundaki Cıciang eyaletinde Zhoushan Limanı yakınlarında Panama bandıralı yük gemisinin balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu en az 1 kişi yaşamını yitirdi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Zhoushan Limanı yakınlarında Panama bandıralı yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı.

Kazada en az 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Çin'de yük gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü - Haberler
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