Son dakika haber | Çin'de yük gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Çin'in güneydoğusundaki Cıciang eyaletinde Zhoushan Limanı yakınlarında Panama bandıralı yük gemisinin balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu en az 1 kişi yaşamını yitirdi.
Çin'in güneydoğusundaki Cıciang eyaletinde Zhoushan Limanı yakınlarında Panama bandıralı yük gemisinin balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu en az 1 kişi yaşamını yitirdi.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Zhoushan Limanı yakınlarında Panama bandıralı yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı.
Kazada en az 1 kişi hayatını kaybetti, kayıp 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri