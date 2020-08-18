Son dakika haber... Çin'de yoğun yağışlar sellere sebep oldu Gelen son dakika haberine göre Çin'de yaşanan yoğun yağışlar ülkenin en büyük nehri Yangzı'da ve ona bağlı nehir kollarında su seviyesinin yükselmesine ve çeşitli eyaletlerde sellerin yaşanmasına yol açtı.

Çin'de yaşanan yoğun yağışlar ülkenin en büyük nehri Yangzı'da ve ona bağlı nehir kollarında su seviyesinin yükselmesine ve çeşitli eyaletlerde sellerin yaşanmasına yol açtı.

The Paper gazetesinin haberine göre, Sıçuan ve Gansu eyaletleri ile Çongçing şehrinde sel hayatı olumsuz etkiledi.

Sel ve taşkınların yaşandığı bölgelere arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, afet dolayısıyla ölü veya yaralanan olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Yetkililer, sellerden etkilenen bölgelere çok sayıda helikopter gönderildiğini, Longnan şehrinde çatılarda mahsur kalan 48 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Sıçuan ve Çongçing'de sel kontrolü alarmının en yüksek seviyeye çıkarıldığını açıklayan yetkililer, Yangzı Nehri üzerindeki baraj kapaklarının selin önlenmesi için açık olması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, basına yansıyan görüntülerde, sel sularının, Sıçuan'da 8. yüzyılda Tang Hanedanı döneminde inşa edilen, 71 metre uzunluğu ile dünyanın en büyük Buda heykeli olan Leshan Budası'nın ayak parmaklarına ulaştığı görüldü.

Bununla birlikte ülkenin güney kıyılarında etkili Higos Tayfunu dolayısıyla Guangdong eyaleti ile Hainan eyaleti arasındaki feribot seferleri de askıya alındı.

Çin'de bu yıl seller, 200'ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine veya kaybolmasına ve 25 milyar dolarlık maddi zarara neden oldu.

Kaynak: AA