Son dakika haber... Çin'de üst geçidin çökmesi sonucu 4 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haber... Çin'de üst geçidin çökmesi sonucu 4 kişi öldü

Son dakika haber... Çin'de üst geçidin çökmesi sonucu 4 kişi öldü
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Çin'in Hubey eyaletinde bir üst geçidin çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Çin'in Hubey eyaletinde bir üst geçidin çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Xinhua ajansının haberine göre, polis yetkilileri, Ezhou kentinde otoyoldaki üst geçidin çöktüğünü bildirdi.

Yetkililer, köprüdeki üç kamyonun üst geçitten aşağıya düştüğünü ve bir arabanın enkazın altında kaldığını belirterek, olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Otoyol trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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