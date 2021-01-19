Son dakika haber... Çin'de somatik hücre nükleer transfer yöntemiyle bir orman kedisi klonlandı
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Son dakika haber... Çin'de somatik hücre nükleer transfer yöntemiyle bir orman kedisi klonlandı

19.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:56
Son dakika haber... Çin'de somatik hücre nükleer transfer yöntemiyle bir orman kedisi klonlandı

Son dakika gelişmesine göre Çin'de somatik hücre nükleer transfer yöntemiyle bir orman kedisinin klonlandığı bildirildi.

Çin'de somatik hücre nükleer transfer yöntemiyle bir orman kedisinin klonlandığı bildirildi.

Çin'in Şandong eyaletinde, Çingdao Üniversitesi Ziraat Fakültesinde görevli Doç. Dr. Cao Minghui'nin liderliğindeki araştırma ekibi, bir orman kedisini klonlamayı başardıklarını duyurdu.

Araştırmacılar, 24 Aralık'ta klonlanan ve "huzur" anlamına gelen Ping'an ismi verilen 75 gram ağırlığındaki yavru kedinin sağlıklı olduğunu belirtti.

Kedi klonlama teknolojisinin hayvan hastalıklarının incelenmesinde, yeni ilaçların geliştirilmesinde ve nesli tükenmekte olan türlerin korunmasında önemli rol oynamasının beklendiğini dile getiren uzmanlar, "Ping'an, Kovid-19 salgını nedeniyle büyük küresel zorluklar yaşanan bir yılın sonunda klonlandığından yeni yılda iyi şans getireceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Çingdao Üniversitesi böylece Çin'de somatik hücre nükleer transferi yöntemini kullanarak bir kediyi klonlayan ilk yükseköğretim kurumu oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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