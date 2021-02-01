Son dakika haber! Çin'de salgın riskinin azaltılması amacıyla Bahar Bayramı'nda dini etkinlikler askıya alınıyor
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Son dakika haber! Çin'de salgın riskinin azaltılması amacıyla Bahar Bayramı'nda dini etkinlikler askıya alınıyor

01.02.2021 23:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:26
Son dakika haber! Çin'de salgın riskinin azaltılması amacıyla Bahar Bayramı'nda dini etkinlikler askıya alınıyor

Son dakika haber: Çin'in birçok bölgesinde yaklaşan Bahar Bayramı dolayısıyla alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dini etkinlikler geçici olarak durduruldu.

Çin'in birçok bölgesinde yaklaşan Bahar Bayramı dolayısıyla alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dini etkinlikler geçici olarak durduruldu.

Global Times gazetesinin haberine göre başkent Pekin, Cıciang eyaletinin Ningbo, Sıçuan eyaletinin Çıngdu, Hunan eyaletinin Zıyang kentleri başta olmak üzere birçok bölgede yılın en yoğun seyahat hareketinin yaşandığı Bahar Bayramı dolayısıyla alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında dini etkinlikler geçici olarak durduruldu.

Karar bazı bölgelerde hemen yürürlüğe girerken, Ningbo kentinde 6 Şubat'ta başlayacak.

Ülke, 12 Şubat'ta Çin Yeni Yılı'na girecek. "Fare Yılı"ndan çıkılarak "Öküz Yılı"na girilecek yeni yıl nedeniyle bir hafta resmi tatil verilecek. Ancak bayram haftasının önünden ve arkasından alınan izinlerle tatil süresi 40 güne kadar çıkarılıyor.

Bu kapsamda Çin hükümeti, Bahar Bayramı tatilinin süresinin 28 Ocak- 8 Mart olduğunu bildirmişti.

Salgın nedeniyle seyahat sayısı azadı

Çin'de Kovid-19 salgının görülmediği 2019 yılı ve öncesindeki yıllarda 40 günlük sürede 3 milyarı aşkın seyahat yapılıyordu.

Çinli yetkililer 20 Ocak'ta bu sene salgın nedeniyle halka şehirden ayrılmamaları yönünde yapılan çağrılar ve sıkı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyahat sayısının azaldığı açıklamış, 40 günlük sürede yapılacak seyahat sayısının 1,7 milyar civarında olduğunu bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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