Son dakika haber! - Çin'de restoran çöktü: 13 ölü
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Son dakika haber! - Çin'de restoran çöktü: 13 ölü

Son dakika haberine göre - Çin'de restoran çöktü: 13 ölü Çin'in kuzey kesimindeki Shanxi eyaletine bağlı bir köyde yer alan bir restoranın bulunduğu binanın çökmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

29.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:47

- Çin'de restoran çöktü: 13 ölü

PEKİN - Çin'in kuzey kesimindeki Shanxi eyaletine bağlı bir köyde yer alan bir restoranın bulunduğu binanın çökmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in kuzey kesimindeki Shanxi eyaletindeki Linfen kentine bağlı Chenzhuang köyündeki bir restoran bu sabah 09.40 sıralarında çöktü. Olayın yaşandığı esnada, iki katlı binadaki lokantada yaşlı bir adamın doğum gününü kutlamak için yakınlarıyla bir araya geldiği aktarıldı. İtfaiye ve kurtarma ekipleri hemen olay yerine giderken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkaz altında kalan kişi sayısı bilinmezken, şu ana kadar 43 kişinin kurtarıldığı, 13 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de ağır şekilde yaralandığı bilgisi verildi.

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Son dakika haber! - Çin'de restoran çöktü: 13 ölü

Kaynak: İHA

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