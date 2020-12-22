Son dakika haber... Çin'de polisin bir zanlıyı yakalamasına yardım eden Türk askeri yetkili takdir topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Çin'de polisin bir zanlıyı yakalamasına yardım eden Türk askeri yetkili takdir topladı

22.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:21
Son dakika haber... Çin'de polisin bir zanlıyı yakalamasına yardım eden Türk askeri yetkili takdir topladı

Son dakika haberi... Çin'de polisten kaçan bir zanlının yakalanmasına yardım eden Türk askeri yetkilinin hareketi takdir edildi.

Çin'de polisten kaçan bir zanlının yakalanmasına yardım eden Türk askeri yetkilinin hareketi takdir edildi.

Çin basınındaki haberlere göre, ülkenin Çongçing kentinin Yücong bölgesine bağlı Hongyadong semtinde geçen hafta polisin peşinde olduğu bir zanlı kaçarken bir "yabancı" tarafından çelme takılarak yere düşürüldü.

Yere düşen zanlı polisler tarafından yakalandı.

Polisin zanlıyı yakalanmasına yardım eden "yabancı"nın, çalışma ziyareti dolayısıyla orada bulunan ve Pekin Büyükelçiliğinde İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan olduğu ortaya çıktı.

"Çok cesurca davrandı"

Haberlerde, olayın görgü tanıklarının Albay Alkan'ı öven ifadelerine yer verildi.

Tanıklar, Albay Alkan'a yönelik "O çok hızlı tepki gösterdi ve çok cesurca davrandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Coşkun Sabah İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Malcolm Thomas Mbwana Samatta İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Çin'de polisin bir zanlıyı yakalamasına yardım eden Türk askeri yetkili takdir topladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 17:24:29. #1.14#
title