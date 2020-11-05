Son dakika haber! Çin'de ölen kediyi ezilmekten kurtaran köpeğin çabası kamerada

Son dakika gelişmesine göre Çin'de işlek bir caddesinde aracın çarpması sonucu ölen kediyi uyandırmaya çalışan köpeğin o anları görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.