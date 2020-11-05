Son dakika haber! Çin'de ölen kediyi ezilmekten kurtaran köpeğin çabası kamerada
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Son dakika haber! Çin'de ölen kediyi ezilmekten kurtaran köpeğin çabası kamerada

05.11.2020 22:11 | Son Güncelleme: 05.11.2020 22:15
Son dakika haber! Çin'de ölen kediyi ezilmekten kurtaran köpeğin çabası kamerada

Son dakika gelişmesine göre Çin'de işlek bir caddesinde aracın çarpması sonucu ölen kediyi uyandırmaya çalışan köpeğin o anları görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Çin'de işlek bir caddesinde aracın çarpması sonucu ölen kediyi uyandırmaya çalışan köpeğin o anları görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

Çin'in başkenti Pekin'de trafikte bir aracın çarpması sonucu ölen kediyi önce 'Kara Panter' adlı köpek, ölen kediyi önce uyandırmaya çalıştı, sonra da ezilmekten kurtardı. O anlar yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Duygu dolu video sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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