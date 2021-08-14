Son dakika haber: Çin'de maden ocağını su basması sonucu 1 işçi öldü, 19 işçi mahsur kaldı

Son dakika haberlerine göre Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde bir kömür madeni ocağını su basması sonucu işçilerden biri öldü, 19'u mahsur kaldı.