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Son dakika haber | Çin'de kamu binasında patlama

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Son dakika haber: - Çin'de kamu binasında patlama Çin'in Chongqing kentinde bir kamu binasında patlama meydana geldi.

- Çin'de kamu binasında patlama

PEKİN - Çin'in Chongqing kentinde bir kamu binasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası binada meydana gelen çökmede en az 20 kişinin içeride mahsur kaldığı belirtilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'in güneybatı bölgesinde yer alan Chongqing Belediyesi'ne bağlı Wulong bölgesindeki bir kamu binasında yerel saatle 12.10'da patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yerel yetkililere göre patlamanın ardından meydana gelen çökme nedeniyle 20'den fazla kişi içeride mahsur kaldı. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürerken, görgü tanıkları patlama sırasında çalışanların öğle yemeği molasında olduğunu dile getirdi.

Patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Son dakika haber | Çin'de kamu binasında patlama

Son dakika haber | Çin'de kamu binasında patlama

Son dakika haber | Çin'de kamu binasında patlama

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