Son dakika haber: Çin'de cam kaydırakta kayan turistler birbirine çarptı: 1 ölü
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Son dakika haber: Çin'de cam kaydırakta kayan turistler birbirine çarptı: 1 ölü

Son dakika gündem haberi... Çin'in Liaoning bölgesinde turistlerin ilgi odağı olan 915 metrelik cam tabanlı kaydıraktan kayan turistler, hızlı kayınca birbirine çarptı.

Son dakika haber: Çin'de cam kaydırakta kayan turistler birbirine çarptı: 1 ölü
21.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:53

Çin'in Liaoning bölgesinde turistlerin ilgi odağı olan 915 metrelik cam tabanlı kaydıraktan kayan turistler, hızlı kayınca birbirine çarptı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 12 kişi de yaralandı.

Turistlerin ilgi odağı olan Hugu Vadisi'ndeki cam kaydırağı işleten yetkililer, sağanak yağışlardan dolayı turistlerin hızlı kaydığını belirtirken, yaralanan turistler ise kendilerine hiçbir güvenlik ekipmanının verilmediğini ileri sürdü.  Yetkililer, hastaneye kaldırılanların durumunun iyi olduğunu belirtirken kaydırağı yöneten işletmeciler özür dileyerek 'aniden' yağan şiddetli yağmurun kaydırağı daha da hızlandırdığını ileri sürdü. Bölgede güzellik salonu işleten bir kişi, yaralanan turistlerden birinin öldüğünü belirtti. 

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Kaynak: DHA

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