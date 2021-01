Son dakika haber... Çin'de bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü 7 yaralı

Çin'de bir okula giren bıçaklı saldırgan, bir öğrenciyi öldürdü, 7 kişiyi de yaraladı. Okulun kapısının önünde başka bir öğrenciyi rehin alan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Çin'de bir okula giren saldırgan dehşet saçtı. Ülkenin Yunnan eyaletindeki Kunming kentinde bıçakla okula giren 56 yaşındaki saldırgan, okuldaki 1 öğrenciyi öldürerek, 7 kişiyi de yaraladı. Okulun kapısının önünde başka bir öğrenciyi rehin alan saldırgan polis tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

O anlar görgü tanıkları tarafından an be an kayda alınırken, olay yerine toplanan vatandaşların korku dolu anları da görüntülere yansıdı. Kunming Polis Departmanı olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının altında yatan nedeninin araştırıldığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı