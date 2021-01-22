Son dakika haber... Çin'de bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Çin'de bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü 7 yaralı

22.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:37
Son dakika haber... Çin'de bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü 7 yaralı

Son dakika haberler... Çin'de bir okula giren bıçaklı saldırgan, bir öğrenciyi öldürdü, 7 kişiyi de yaraladı.

Çin'de bir okula giren bıçaklı saldırgan, bir  öğrenciyi öldürdü, 7 kişiyi de yaraladı. Okulun kapısının önünde başka bir öğrenciyi rehin alan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Çin'de bir okula giren saldırgan dehşet saçtı. Ülkenin Yunnan eyaletindeki Kunming kentinde bıçakla okula giren 56 yaşındaki saldırgan, okuldaki 1 öğrenciyi öldürerek, 7 kişiyi de yaraladı. Okulun kapısının önünde başka bir öğrenciyi rehin alan saldırgan polis tarafından açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

O anlar görgü tanıkları tarafından an be an kayda alınırken, olay yerine toplanan vatandaşların korku dolu anları da görüntülere yansıdı. Kunming Polis Departmanı olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının altında yatan nedeninin araştırıldığını aktardı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Can Yaman Ozan Doğulu Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Josef De Souza Fernando Muslera Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Çin'de bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 19:51:49. #1.16#
title