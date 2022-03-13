Son dakika haber | Çin Başbakanı Li Keqiang: "Krizin barışçıl çözümüne yardımcı olan tüm çabalar desteklenmeli"

Çin Başbakanı Li Jeiqiang, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ile ilgili, "Krizin barışçıl çözümüne yardımcı olan tüm çabalar desteklenmeli" dedi.

Çin Başbakanı Li Keqiang, 13. Çin Ulusal Halk Meclisi 5. Toplantısı'nın kapanışından sonra düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Keqiang, yüzde 5,5'lik ekonomik büyüme hızının yüksek seviyedeki istikrarlı bir büyüme anlamına geldiğini kaydetti. Keqiang, geçen yıl Çin'in toplam ekonomik hacminin 110 trilyon yuanı aştığına ve devamlı büyümenin yüksek bazdaki büyüme

anlamına geldiğine işaret ederek, dünya geneline bakıldığında böylesine büyük bir ekonominin orta-yüksek hızla büyümeyi sürdürmesinin zor olduğunu kaydetti. Çin'de bu yıl alınan tedbirlerin uzun vadeli ve sürdürülebilir olduğuna dikkat çeken Keqiang, Çin'in modernizasyonunun uzun bir süreç olacağını ve Çin'in bu süreçte yaşanan sorunları gelişen yöntemlerle çözmesi gerektiğini ifade etti.

"Krizin barışçıl çözümüne yardımcı olan tüm çabalar desteklenmeli"

Çin Başbakanı Li Keqiang, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yardımcı olan tüm çabaların desteklenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Şu an Ukrayna durumu gerçekten kaygı vericidir. Rusya ve Ukrayna'nın zorlukların üstesinden gelip müzakere yapmasını ve barış sonucuna ulaşmasını desteklemek için büyük çaba gösterilmedi. Krizin barışçıl şekilde çözülmesine faydalı tüm çabalara destek ve teşvik verilmelidir" diye konuştu.

Keqiang, Çin'in tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün amacı ile ilkelerine uyulması, bütün ülkelerin güvenlik kaygılarına da önem verilmesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi. Keqiang, Çin'in bu bağlamda kendi kararını vereceğini ve uluslararası toplumla beraber çatışan tarafların tekrar barış yoluna dönmesini sağlamak için olumlu rol oynamaya hazır olduğunu kaydetti. Keqiang ayrıca, "Günümüzün dünya ekonomisi, salgından etkilendiği için zor bir dönemden geçiyor. İlgili yaptırımlar, dünya ekonomisinin toparlanmasına olumsuz etkiler oluşturacağı gibi, hiçbir tarafa faydalı olmayacaktır. Şu an en ivedi görev, gerginliğin tırmanmasının ve hatta kontrol dışına çıkmasının önlenmesi. Çin, büyük ölçekli insani krizi önlemek amacıyla, azami şekilde soğukkanlılığın korunması çağrısında bulunuyor. Çin, Ukrayna'ya insani yardım sağlamaya devam edecek" dedi.

"Hong Kong'un salgınla mücadelesine var gücümüzle destek vereceğiz"

Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in merkezi hükümetinin Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki salgın durumunu yakından izlediğini ve Hong Kong'un salgınla mücadelesine var güçle destek vereceğini vurguladı. Keqiang, Hong Kong yönetiminin salgın nedeniyle 6. amir seçimini ertelemesini anlayışla karşıladıklarını ve desteklediklerini belirterek, Hong Kong yönetiminin önderliğinde Hong Kong'daki çeşitli çevrelerin, ekonomiyi geliştirmek, halkın yaşam koşullarını iyileştirmek, Hong Kong'daki uzun vadeli refah ve istikrarı korumak için çaba harcamaya devam etmesini beklediklerini ifade etti.

"Çin'de salgına karşı daha bilimsel yöntemler uygulanacak"

Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'de salgına karşı daha bilimsel yöntemler uygulanacağını belirterek, "Çin, daima salgın kontrolü ve sosyo-ekonomik gelişme çalışmalarını eşgüdümlü şekilde yürütürken, uluslararası iletişim ve işbirliğini aktif şekilde hızlandırıyor. Çin, halkın hayatını ve sağlığını korumak, normal üretim ve yaşam düzenini sürdürmek ve endüstri ile tedarik zincirlerinin güvenliğini güvence altına almak üzere salgın durumunda yaşanan gelişimlere ve virüsün özelliklerine göre, salgına karşı daha bilimsel kontrol tedbirleri alacak" dedi.

Geçtiğimiz 2 senede Covid-19 virüsünün sürekli mutasyona uğradığına değinen Keqiang, bazı kurallar hakkında derinlemesine araştırmalar yapılması, aşı ve ilaçlarla ilgili araştırmaların da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Keqiang, uluslararası toplumun dayanışma içinde karşılıklı anlayış ve kapsayıcılık temelinde dünyanın normale dönmesini sağlamak için uygun koşullar yaratması gerektiğini kaydetti. Çin Başbakanı ayrıca, "Çin, tedarik zincirinin bazı kritik halkalarında yer alan işletme ve projelerin üretim ile işleyişlerini korumak için hızlı ve yeşil kanallar açtı. Biz sürekli deneyimler biriktirerek, ortaya çıkabilecek değişiklikleri ilk anda göğüsleyeceğiz, böylece ürün ve insan dolaşımının düzene ulaşmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Çin ve ABD'nin birbirine açılan kapıları kapanmamalı"

Çin Başbakanı Li Keqiang, "Çin ve ABD'nin birbirine açılan kapıları kapanmamalı" dedi. Keqiang, 50 yıl önce Çin ve ABD'nin ikili ilişkilerin normalleşme sürecini başlattığını kaydederek, iki tarafın karşılıklı olarak birbirine kapılarını açtığını, bu kapıların kapatılmaması ve iki ülkenin birbirinden ayrışmaması gerektiğini vurguladı. Çin ve ABD arasında sosyal sistem, tarih, kültür ve gelişme aşaması açılarından büyük farkların bulunduğuna, dolayısıyla anlaşmazlıkların kaçınılmaz bir olgu olduğuna işaret eden Keqiang ancak işbirliğinin ikili ilişkilerin ana akımını oluşturması gerektiğini ifade etti. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin önceki yıla göre üç kat artarak, 750 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Keqiang, bunun ikili işbirliğinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. ABD'nin Çin'e ihracat kısıtlamalarını gevşetmesi durumunda ikili ticaret hacminin daha da büyümesini beklediklerine dikkat çeken Keqiang, Çin'in ABD ile uzun vadeli yararlar için beraber çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

"Çin'in dışa açılma kapısı hep açık kalacak"

Çin Başbakanı Li Keqiang, "Çin'in dışa açılması bir fırsat kapısıdır, bu kapı asla kapanmayacaktır" dedi. Çin'de dışa açılma politikasının uygulanmasından bu yana geçen 40 yılı aşkın bir sürede Çin'in kendisini geliştirmenin yanı sıra dünyaya da yarar getirdiğini, dolayısıyla Çin'in bu fırsat kapısını her zaman açık tutacağını vurgulayan Keqiang, Çin'in tekelleşmeye ve haksız rekabete karşı çıktığını ve bunun bütün işletmelerin eşit gelişimine ve adil rekabetine katılmasını amaçladığını kaydetti. Çin ekonomisinin artık dünya ekonomisiyle iç içe geçtiğine dikkat çeken Keqiang, Çin'in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (RCEP) resmen yürürlüğe girmesinin getirdiği fırsattan yararlanarak, serbest ticareti ilerletmeye ve Çin'i küresel yatırımın gözdesi haline getirmeye devam edeceğini ifade etti. - PEKİN

İhlas Haber Ajansı / Politika