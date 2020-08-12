Son dakika haber | Çin, ABD Sağlık Bakanı Azar'ın Tayvan ziyaretini "siyasi şov" olarak niteledi Gelen son dakika haberlerine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın Tayvan'ı ziyaret etmesine ilişkin, "Herhangi bir bahaneyle ABD ile Tayvan'ın resmi temas kurmasına kesinlikle karşı çıkıyoruz.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın Tayvan'ı ziyaret etmesine ilişkin, "Herhangi bir bahaneyle ABD ile Tayvan'ın resmi temas kurmasına kesinlikle karşı çıkıyoruz." görüşünü dile getirdi.

Sözcü Cao, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Azar'ın söz konusu ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde, Çin'in kilit öneme sahip çıkarları konusunda bazı ABD'lilerin illüzyonlara kapıldığını ileri sürdü.

"Ateşle oynayan kendisini yakar." ifadelerini kullanan Cao, "Herhangi bir bahaneyle ABD ile Tayvan'ın resmi temas kurmasına kesinlikle karşı olduklarını" vurguladı.

"Bakan Azar salgınla mücadelede en kötü olan kişi"

Azar'ın ABD'de vaka sayısının 5 milyonu, ölü sayısının 160 bini geçmesine rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmek yerine Tayvan'a "siyasi şov" yapmaya gittiği değerlendirmesinde bulunan Sözcü Cao, "Bu ABD'li yetkilinin bu davranışı, onların gözünde halkının hayatının, ABD'nin siyasi çıkarlarıyla karşılaştırıldığında hiçbir değeri olmadığını bir kez daha ispat etmiştir." diye konuştu.

Sözcü Cao, ABD'de salgının kontrolden çıkmasının Bakan Azar ile doğrudan ilişkisi olduğunu ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Nereden bu cesareti ve öz güveni aldığını bilmiyoruz. Utanmadan Çin'in salgınla mücadelesindeki başarısını eleştiriyor. Eğer dünyadaki tüm ülkeler salgınla mücadelede en kötü kimin olduğunu karşılaştırsa, en kötüsü Bakan Azar çıkar."

Tayvan'a 9 Ağustos'ta ulaşan Azar, ziyareti sırasında ABD'nin Tayvan'ı "güçlü şekilde desteklediği" yönünde mesajlar vermişti. Azar bugün de Tayvan'daki bir maske fabrikasını ziyaret etmişti.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş, bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

"Trump, Çinli diplomatların fazla mesailerini ödemeli"

Diğer yandan Sözcü Cao, Dışişleri Bakanlığı Sözcülerinin her yıl ağustos ayında 2 hafta izin yapma uygulamasının iptal edildiğini duyurdu.

Cao, iptalin nedenine ilişkin bir soru üzerine Çin-ABD ilişkilerindeki gerilimi ima ederek, "Herkes biliyor. Tüm dünya biliyor." şeklinde cevap verdi.

Sözcülerin izninin iptali ülkenin sosyal medya platformu Veybo'da çok sayıda yorum aldı. Bir kullanıcı "Trump'ın sürekli saldırılarından dolayı Çinli diplomatlar yaz tatilini kaybetti. Trump, Çinli diplomatların fazla mesailerini ödemeli." yorumunu paylaştı.

Çin Dışişleri Bakanlığında sözcülük birimi 1983'te kurulmuş, Bakanlık 2011'den itibaren her gün basın toplantısı düzenlemeye başlamıştı.

Kaynak: AA