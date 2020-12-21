Son dakika haber! Cimnastiğin "yükselen yıldızı" Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Cimnastiğin "yükselen yıldızı" Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci

21.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:49

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'de gerçekleşen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde bronz madalya kazanan 14 yaşındaki milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, kariyerindeki ilk Avrupa madalyasının mutluluğunu yaşıyor.

Mersin'de gerçekleşen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde bronz madalya kazanan 14 yaşındaki milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, kariyerindeki ilk Avrupa madalyasının mutluluğunu yaşıyor.

Cimnastiğin "yükselen yıldızı" Derin Tanrıyaşükür, AA muhabirine, şampiyonada asimetrik paralel aletindeki performansıyla madalya kazandığını anladığı sırada sevinçten adeta havaya uçtuğunu söyledi.

Takım arkadaşlarının yarışlarda kendisine büyük destek verdiğini aktaran milli sporcu Derin, "Şampiyonadaki hedefim, serimi az ve öz yapıp eğlenmekti. Madalya hedefim yoktu, başarı elde edebileceğimi düşünmüyordum. Madalya kazanmak hayalimdi, üçüncü olduğum anda çok heyecanlandım, mutlu oldum ve sevindim." dedi.

Derin, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Avrupa'da ilk kez yarıştığım için final müsabakalarından önce gergin ve heyecanlıydım. Büyük bir yarışmaya çıktığımı biliyordum. Birçok ülkeden çok sayıda iyi sporcu organizasyona katıldı. Benim için çok iyi bir deneyim oldu. Başarı elde edip madalya kazandığım için çok mutluyum. Bundan sonra kariyerime iyi bir şekilde devam edeceğim. Elde ettiğim başarıyı bütün aletlere taşımak istiyorum. En büyük hedefim, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda giderek başarı elde etmek. "

Genç sporcu Derin, şampiyonada elde ettiği başarıda emeği geçen Türkiye Cimnastik Federasyonu yöneticileri ve antrenörlerine teşekkür etti.

Son dakika haber! Cimnastiğin 'yükselen yıldızı' Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci
Son dakika haber! Cimnastiğin 'yükselen yıldızı' Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci
Son dakika haber! Cimnastiğin 'yükselen yıldızı' Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci
Son dakika haber! Cimnastiğin 'yükselen yıldızı' Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Bakan Demet Akalın Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Erol Bulut Ali Şansalan Samet Aybaba Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İzmir Silah İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Cimnastiğin "yükselen yıldızı" Derin Tanrıyaşükür'ün ilk madalya sevinci | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 11:49:17. #1.14#
title