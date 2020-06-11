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Son dakika haber... Çilek Hasat Tarla Günü düzenlendi

Son dakika haberleri: Malatya'nın Arapgir ilçesinde üretilen Çilek için hasat tarla günü düzenlendi.

Son dakika haber... Çilek Hasat Tarla Günü düzenlendi
11.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:03

Malatya'nın Arapgir ilçesinde üretilen Çilek için hasat tarla günü düzenlendi.

Arapgir İlçesine bağlı Boğazlı Mahallesinde bin 530 rakımda yayla şartlarında temiz kaynak suyu ile sulanan ve uzun süre tarımsal üretim yapılmayan boş tarım arazisi üzerinde üretime katkı sağlamak amacıyla 2019 yılı Eylül ayında fide dikimleri gerçekleştirilen ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından projelendirilip, teknik destek sağlanarak tesis edilen çilek bahçesinde tarla günü düzenlendi.

Seyit Gül isimli Çilek yetiştiriciliği yapan üreticinin bahçesinde gerçekleşen tarla gününe, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Arapgir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Taner Ordu, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Çilek üretim alanında teknik incelemeler yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, alternatif gelir getirici ürünler konusunda çalışmaları sürdürdüklerini belirtip, "Çilek üretimi yapılan bölgenin kırsal bir alanda ve imkanların kısıtlı olmasına rağmen üreticinin yoğun gayreti ve il müdürlüğümüz teknik personellerinin doğru tarım tekniklerini uygulatması bu bölgede çilek yetiştiriciliğinin ticari anlamda yapılmasına olanak sağlamıştır. İlimizde alternatif gelir getirici tarımsal faaliyetlerin çiftçi elinde gelecek yıllarda da sürdürülebilir olması için Müdürlüğümüzce çiftçi ziyaretlerinin yıl içinde devam ettirilmesi hedeflenmiştir. Haziran ayının ilk haftasında tarla günü yapılan Arapgir ilçesi Boğazlı Mahallesi'ndeki üreticimize ait çilek bahçesinde doğal şartlarda, temiz kaynak suyu ile sulanan, havası iklimi ve aromasıyla özellikli çilekler yetiştirilerek kalite ve aroma bakımından pazara hitap eden ürün elde edilmiştir"dedi.

Macit, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hakkında da bilgi aktararak, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz Nisan ayında tanıtımını yaparak, gıdada üretimden tüketime tüm zinciri dijital ortama taşıyacak DİTAP uygulaması başlatıldı. Tarımsal arz ve talebin "dijital pazaryeri" yaklaşımı ve sözleşmeli tarım uygulaması ile buluşmasını sağlayacak olan DİTAP ile üreticinin daha fazla gelir elde etmesi, tarım endüstrisinin istediği nitelikte tarımsal ürün bulması ve tüketicinin de tarımsal ürünlere daha ucuza ulaşmasını sağlayacaktır. Üreticimiz Seyit Gül'de ürünlerini DİTAP üzerinden kayıt yaparak dijital pazarlama sistemine dahil olmak için müracaat etmiş olup daha geniş alıcılara ve tüketicilere ulaşabilecektir" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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